14 Июня 2022 21:39

Житель ВКО задолжал 1,6 млн тенге за нарушения правил дорожного движения

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 1,6 млн тенге за нарушения правил дорожного движения задолжал житель Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 13 июня на территории Восточно-Казахстанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». Мероприятие проводится в целях обеспечения принципа неотвратимости наказания за совершенное правонарушение, а также своевременного исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях.

«За первый день проведения мероприятия установлен 26-летний житель города Усть-Каменогорска, который регулярно нарушал правила дорожного движения. Водитель накопил 79 административных штрафов на общую сумму 1,6 млн тенге. Автомобиль нарушителя водворен на специализированную стоянку до полного погашения задолженности», – сообщил первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

За один день проведения ОПМ стражи порядка провели поквартирные и подворовые обходы, где уведомили более 2 тыс. граждан, имеющих задолженности по наложенным административным штрафам в общей сумме 17 млн тенге. Оперативно профилактическое мероприятие «Борышкер» продлится до 15 июня.