+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 26 °С
USD 412.10 EUR 454.34
RUB 5.82 CNY 57.62
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Житель ВКО задержан за дачу взятки полицейскому

28 Мая 2020 18:06
Поделиться:
Житель ВКО задержан за дачу взятки полицейскому

БЕСКАРАГАЙ. КАЗИНФОРМ — Житель Восточного Казахстана задержан за дачу взятки полицейскому, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что 26 мая текущего года сотрудниками управления собственной безопасности ДП ВКО в ходе негласных следственных действий в кабинете следователя отдела полиции Бескрагайского района после передачи незаконного денежного вознаграждения задержан 43-летний мужчина, который пытался дать взятку сотруднику правоохранительных органов за возврат изъятой у него автомашины марки Ауди. На предупреждение о незаконных действиях мужчина не отреагировал и вложил деньги в сумме 20 000 тенге в ежедневник на рабочем столе сотрудника полиции.

«Следствием установлено, что задержанный был одним из трех подозреваемых по уголовному делу по факту кражи, у которого в виде вещественного доказательства изъят автомобиль и водворен на территорию отдела полиции. На указанной автомашине злоумышленник со своими подельниками перевозил краденое имущество», - сообщил начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

В настоящее время денежные средства изъяты. В отношении задержанного начато досудебное расследование по ст.367 ч.1 УК РК (Дача взятки). Теперь ему грозит штраф в размере двадцатикратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до трех лет.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Коррупция,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив