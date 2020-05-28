Житель ВКО задержан за дачу взятки полицейскому

БЕСКАРАГАЙ. КАЗИНФОРМ — Житель Восточного Казахстана задержан за дачу взятки полицейскому, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что 26 мая текущего года сотрудниками управления собственной безопасности ДП ВКО в ходе негласных следственных действий в кабинете следователя отдела полиции Бескрагайского района после передачи незаконного денежного вознаграждения задержан 43-летний мужчина, который пытался дать взятку сотруднику правоохранительных органов за возврат изъятой у него автомашины марки Ауди. На предупреждение о незаконных действиях мужчина не отреагировал и вложил деньги в сумме 20 000 тенге в ежедневник на рабочем столе сотрудника полиции.

«Следствием установлено, что задержанный был одним из трех подозреваемых по уголовному делу по факту кражи, у которого в виде вещественного доказательства изъят автомобиль и водворен на территорию отдела полиции. На указанной автомашине злоумышленник со своими подельниками перевозил краденое имущество», - сообщил начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

В настоящее время денежные средства изъяты. В отношении задержанного начато досудебное расследование по ст.367 ч.1 УК РК (Дача взятки). Теперь ему грозит штраф в размере двадцатикратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до трех лет.