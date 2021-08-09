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Житель ВКО выращивал в огороде марихуану

9 Августа 2021 20:51
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Житель ВКО выращивал в огороде марихуану

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В районе Алтай задержан 45-летний мужчина, который выращивал в своем огороде марихуану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2021» полицейские изъяли более 250 кустов культивированного наркотического растения.

Сотрудниками полиции района Алтай в ходе ОПМ выявлено, что 45-летний житель города Серебрянск у себя дома в огороде занимался выращиванием наркотических средств «марихуана».

В ходе обыска было обнаружено 262 свежесорванных растения, а также 3 растения, произрастающих в полимерных бутылках с землей.

«Согласно заключению судебно-экспертного исследования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров установлено, что 262 свежесорванных растения являются растениями рода конопля и относятся к наркотическим средствам – «каннабис». Общий вес составил 16 431 грамм. 3 растения, произрастающие в полимерной бутылке с землей, являются растениями рода конопля. Кроме того, изъяты 3 полимерных пакета, содержащих высушенную марихуану весом 538,38 грамм, невысушенную марихуану весом 26,80 грамм, гашиш весом 59,33 грамм», - заключили в департаменте полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 300 части 1 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).


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#Восточно-Казахстанская область   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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