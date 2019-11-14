Житель ВКО украл скот в трех районах на сумму 1,2 млн тенге

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – 60-летний житель ВКО украл скот на сумму 1,2 млн в трех районах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Сотрудниками криминальной полиции ДП ВКО установлен и задержан 60-летний подозреваемый, который изобличен в свершении 5 эпизодов краж на территории Глубоковского, Шемонаихинского и Алтайского районов. Установлено, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сумма ущерба составила более 1,2 млн тенге.

В период ОПМ «Скотокрад» с 11 по 13 ноября выявлено и раскрыто в дежурные сутки 8 краж скота. Найдено и возвращено законным владельцам 39 голов скота, из них 14 лошадей, 19 КРС, 6 МРС. Из ранее совершенных преступлений раскрыто 10 фактов.

Проверено более 140 автомашин, перевозивших скот и мясную продукцию, а также более 150 мест реализации мясных продукции, выявлено 32 факта нарушений по ст.406 КоАП РК (нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии).