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Житель ВКО украл картину из церкви

20 Января 2020 12:47
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Житель ВКО украл картину из церкви

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Восточно-Казахстанской области задержали вора, укравшего предмет живописи из церкви, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В полиции сообщили, что в Кокпектинском районе задержан 29-летний злоумышленник, который похитил из церкви села Самарское картину с изображением «Рождения Христа».

«В ходе следствия установлено, что подозреваемый в ночь с 14 января на 15 января 2020 года забрался незамеченным на территорию церкви и незаконно завладел художественной живописью стоимостью 250 000 тенге», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

По факту кражи проводится досудебное расследование. Вещественное доказательство изъято и возвращено в церковь.

При этом в ДП ВКО напомнили, что с января 2020 года вступили в силу изменения и дополнения в Уголовный кодекс Республики Казахстан. Так, внесены дополнения в часть 3 статьи 188 Уголовного кодекса, которая дополнена пунктом 3 –«Кража совершенная: с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство». Теперь задержанным злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Фото: пресс-служба ДП ВКО


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
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Автор:

Орал Ерланулы

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