УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель ВКО спас девушку, которая чуть не утонула. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

В минувшие выходные Адылхан Аугалиевич находился на водоеме в Горной Ульбинке, когда услышал крики о помощи. Не раздумывая, он бросился в воду и спас тонущую девушку. Как оказалось, было глубоко и сильный водоворот, трагедия могла случиться в любую минуту. Однако благодаря смелому герою жизнь девушки теперь не в неопасности.

«Я услышал крики, понял, что неподалеку тонет девушка. Времени вызывать спасателей не было, счет шел на секунды. Подплыл к тонущей, аккуратно сделал захват сзади и транспортировал ее до берега», - рассказал Адылхан.

Спасатели ДЧС ВКО напоминают, что стоит выбирать только санкционированные и оборудованные пляжи. При чрезвычайной ситуации сразу же сообщать по номеру 112.



