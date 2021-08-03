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    15:53, 03 Август 2021 | GMT +6

    Житель ВКО спас девушку, которая чуть не утонула

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель ВКО спас девушку, которая чуть не утонула. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

    В минувшие выходные Адылхан Аугалиевич находился на водоеме в Горной Ульбинке, когда услышал крики о помощи. Не раздумывая, он бросился в воду и спас тонущую девушку. Как оказалось, было глубоко и сильный водоворот, трагедия могла случиться в любую минуту. Однако благодаря смелому герою жизнь девушки теперь не в неопасности.

    «Я услышал крики, понял, что неподалеку тонет девушка. Времени вызывать спасателей не было, счет шел на секунды. Подплыл к тонущей, аккуратно сделал захват сзади и транспортировал ее до берега», - рассказал Адылхан.

    Спасатели ДЧС ВКО напоминают, что стоит выбирать только санкционированные и оборудованные пляжи. При чрезвычайной ситуации сразу же сообщать по номеру 112.



    Теги:
    Спасение Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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