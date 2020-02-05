Житель ВКО пытался устроиться на госслужбу с поддельным дипломом

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске за использование поддельного диплома о высшем образовании осужден 38-летний житель областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городского пресс-службу №2.

Судом было установлено, что в сентябре 2019 года подсудимый в целях устройства на государственную службу предоставил подложный диплом об окончании и получении им высшего образования по специальности «Финансы и кредит» в одном из университетов Алматы.

«Факт предоставления подложного документа был выявлен сотрудниками ДКНБ РК по ВКО при проведении специальной проверки граждан, поступающих на государственную службу РК», - пояснили в пресс-службе суда.

Выяснилось, что поддельный диплом подсудимый приобрел в 2005 году у неустановленного следствием лица. На судебном заседании он свою вину признал полностью, а также его вина подтверждена заключением эксперта.

«Учитывая наличие смягчающих обстоятельств: полного признания вины, чистосердечного раскаяния в содеянном, отсутствия судимости, наличия на иждивении у подсудимого малолетних детей, отсутствия оттягчающих обстоятельств, а также того обстоятельства, что совершенное им деяние относится к уголовным проступкам, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 месячных расчетных показателей в сумме 75 750 тенге», - сообщили в суде.

В фонд компенсации потерпевшим с осужденного взыскан принудительный платеж в размере 12 625 тенге. Приговор вступил в законную силу, добавили в пресс-службе.