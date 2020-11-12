Житель ВКО проводил «Қыз ұзату» у себя дома во время карантина

БОРОДУЛИХИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ — Житель Восточного Казахстана во время карантина устроил у себя дома свадебное торжество «Қыз ұзату», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В полиции сообщили, что житель Бородулихинского района во время карантина устроил «Қыз ұзату». Мероприятие провели дома, на торжество собрались около 50 человек, без соблюдения санитарных норм.

«За нарушение требований карантина на хозяина дома составлен административный протокол по статье 425 КРК об АП (Нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов). Собранный материал направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия решения», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Согласно постановления главного санитарного врача Восточно-Казахстанской области по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекции, на территории области проводится работа, направленная на соблюдение гражданами масочного режима в общественных местах.

Отметим, что в области работают 128 мониторинговых групп, в составе которых входят сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов и специалисты управления контроля качества и безопасности товаров и услуг. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией полицейские просят жителей области и гостей соблюдать карантинные меры.



