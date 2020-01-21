+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 375.91 EUR 416.85
RUB 6.10 CNY 54.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Житель ВКО осужден на 8 лет за изнасилование

21 Января 2020 13:00
Поделиться:
Житель ВКО осужден на 8 лет за изнасилование

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Житель Восточного Казахстана осужден за изнасилование медработника, находившегося при выполнении своих служебных обязанностей, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Таксист пытался изнасиловать пассажирку в Капшагае
Дело по факту изнасилования девушки-инвалида в Актобе направлено на доследование Суд по делу об изнасиловании в школьном туалете начался в Таразе Насильник задержан на месте преступления в Актобе

В Бородулихинском районном суде рассказали, что на днях вынесен обвинительный приговор в отношении жителя области по статье 120 ч.2 п.2 УК «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством».

«При определении наказания суд учел особую циничность преступления, совершенного в состоянии алкогольного опьянения в отношении медработника, находившегося при исполнении своих служебных обязанностей, женщины, имеющей малолетних детей. В связи с чем, подсудимому назначено 8 лет лишения свободы (при минимальном сроке наказания - 5 лет по уголовному закону, действовавшему на момент совершения преступления)», - пояснили в пресс-службе районного суда.

Отметим, что в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 2,5 млн. тенге.

В суде добавили, что приговор не вступил в законную силу и в случае его обжалования его законность и обоснованность будет проверена апелляционной инстанцией.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив