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вчера 23:55
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Житель ВКО осужден на 8 лет за изнасилование
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Житель Восточного Казахстана осужден за изнасилование медработника, находившегося при выполнении своих служебных обязанностей, передает МИА «Казинформ».
В Бородулихинском районном суде рассказали, что на днях вынесен обвинительный приговор в отношении жителя области по статье 120 ч.2 п.2 УК «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством».
«При определении наказания суд учел особую циничность преступления, совершенного в состоянии алкогольного опьянения в отношении медработника, находившегося при исполнении своих служебных обязанностей, женщины, имеющей малолетних детей. В связи с чем, подсудимому назначено 8 лет лишения свободы (при минимальном сроке наказания - 5 лет по уголовному закону, действовавшему на момент совершения преступления)», - пояснили в пресс-службе районного суда.
Отметим, что в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 2,5 млн. тенге.
В суде добавили, что приговор не вступил в законную силу и в случае его обжалования его законность и обоснованность будет проверена апелляционной инстанцией.
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