Житель ВКО осужден на 8 лет за изнасилование

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Житель Восточного Казахстана осужден за изнасилование медработника, находившегося при выполнении своих служебных обязанностей, передает МИА «Казинформ».

В Бородулихинском районном суде рассказали, что на днях вынесен обвинительный приговор в отношении жителя области по статье 120 ч.2 п.2 УК «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством».

«При определении наказания суд учел особую циничность преступления, совершенного в состоянии алкогольного опьянения в отношении медработника, находившегося при исполнении своих служебных обязанностей, женщины, имеющей малолетних детей. В связи с чем, подсудимому назначено 8 лет лишения свободы (при минимальном сроке наказания - 5 лет по уголовному закону, действовавшему на момент совершения преступления)», - пояснили в пресс-службе районного суда.

Отметим, что в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 2,5 млн. тенге.

В суде добавили, что приговор не вступил в законную силу и в случае его обжалования его законность и обоснованность будет проверена апелляционной инстанцией.