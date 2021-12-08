Житель ВКО купил лошадей без соответствующих документов в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка Павлодарской области активизировали профилактику преступлений, связанных со скотом, например, его хищения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«209 жителей перевозили скот и мясо без соответствующих документов. В соответствии со статьей 406 КРКоАП стражами правопорядка собранные административные материалы направляются в ветеринарную инспекцию для принятия процессуального решения», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Таков итог профилактической работы, которую проводит павлодарская полиция.
Например, 4 декабря при патрулировании на трассе «Омск-Майкапчагай» сотрудники роты патрульной полиции остановили «КамАЗ» под управлением 52-летнего жителя Восточно-Казахстанской области, который вёз трех лошадей без соответствующих документов.
«Лошади куплены в одном из крестьянских хозяйств района Аккулы. По факту перевозки скота без соответствующих документов полицейскими составлен материал по статье 406 КРКоАП. Материал направлен по месту проживания водителя для принятия процессуального решения», - напомнили в ведомстве.
Напомним, в конце октября в регионе карагандинец украл табун лошадей.
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