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вчера 16:43
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Житель Усть-Каменогорска спас соседа во время пожара
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Житель Усть-Каменогорска спас соседа и потушил пожар в квартире с помощью автомобильного огнетушителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.
В УЧС рассказали, что 4 января в 13 часов 48 минут в многоквартирном жилом доме по улице Протозанова произошел пожар. В квартире на втором этаже горели деревянные конструкции мебели на площади 0,2 кв. метра. До прибытия пожарных подразделений огонь был ликвидирован соседом Русланом Бабатаевым, который проживал в квартире по соседству.
«Руслан оперативно среагировал, нашел огнетушитель в своем автомобиле и ликвидировал возгорание. Вывел хозяина квартиры, 1969 года рождения, из задымленного жилого помещения на лестничную площадку. Сотрудниками «скорой помощи» пострадавший был доставлен в городскую больницу №1, а после госпитализирован в отделение токсикологии с диагнозом отравление угарным газом средней степени», - пояснили в управлении по ЧС.
По причине пожара отрабатываются две версии: неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении в нетрезвом виде.
Всего в период с 3 по 5 января 2020 года в Усть-Каменогорске произошло 4 пожара.
Фото: УЧС г. Усть-Каменогорска
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