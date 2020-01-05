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Житель Усть-Каменогорска спас соседа во время пожара

5 Января 2020 11:10
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Житель Усть-Каменогорска спас соседа во время пожара

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Житель Усть-Каменогорска спас соседа и потушил пожар в квартире с помощью автомобильного огнетушителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

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В УЧС рассказали, что 4 января в 13 часов 48 минут в многоквартирном жилом доме по улице Протозанова произошел пожар. В квартире на втором этаже горели деревянные конструкции мебели на площади 0,2 кв. метра. До прибытия пожарных подразделений огонь был ликвидирован соседом Русланом Бабатаевым, который проживал в квартире по соседству.


«Руслан оперативно среагировал, нашел огнетушитель в своем автомобиле и ликвидировал возгорание. Вывел хозяина квартиры, 1969 года рождения, из задымленного жилого помещения на лестничную площадку. Сотрудниками «скорой помощи» пострадавший был доставлен в городскую больницу №1, а после госпитализирован в отделение токсикологии с диагнозом отравление угарным газом средней степени», - пояснили в управлении по ЧС.

По причине пожара отрабатываются две версии: неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении в нетрезвом виде.

Всего в период с 3 по 5 января 2020 года в Усть-Каменогорске произошло 4 пожара.


Фото: УЧС г. Усть-Каменогорска


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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