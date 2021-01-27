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    14:15, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Житель Усть-Каменогорска обокрал сам себя

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель Усть-Каменогорска сам себя обокрал и написал заявление в полицию, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что в середине января текущего года в УП г.Усть-Каменогорска поступило заявление от 32-летний житель города, который сообщил, что 28-летний парень похитил со съемной квартиры его сотовый телефон и ноутбук.

    Однако, в ходе досудебного расследования было установлено, что заявитель указанные предметы, после совместного распития с 28-летним парнем, сам заложил их в ломбард за 50 000 тенге, а полученные деньги потратил на приобретение спиртных напитков.
    По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 419 ч. 2 УК РК.


    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Правоохранительные органы
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