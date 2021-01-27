Житель Усть-Каменогорска обокрал сам себя

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель Усть-Каменогорска сам себя обокрал и написал заявление в полицию, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что в середине января текущего года в УП г.Усть-Каменогорска поступило заявление от 32-летний житель города, который сообщил, что 28-летний парень похитил со съемной квартиры его сотовый телефон и ноутбук.

Однако, в ходе досудебного расследования было установлено, что заявитель указанные предметы, после совместного распития с 28-летним парнем, сам заложил их в ломбард за 50 000 тенге, а полученные деньги потратил на приобретение спиртных напитков.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 419 ч. 2 УК РК.

