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Житель Усть-Каменогорска обманул оценщика в ломбарде

10 Марта 2020 20:34
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Житель Усть-Каменогорска обманул оценщика в ломбарде

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Житель Усть-Каменогорска обманул ломбард, сдав кольца, не представляющие ценность, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

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В Иртышский отдел полиции обратился эксперт-оценщик одного из ломбардов в областном центре. Как выяснилось, сотрудница стала жертвой обмана со стороны клиента. 29-летний мужчина за 54 тысячи тенге сдал в ломбард два обручальных кольца. При более внимательном осмотре сотрудники ломбарда выяснили, что кольца оказались не золотыми, а только опыленными золотом.

Следственно-оперативная группа быстро установила и задержала подозреваемого. Безработный житель областного центра признал свою вину, в отношении него начато досудебное расследование по статье «Мошенничество».


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
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Автор:

Орал Ерланулы

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