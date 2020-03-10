Житель Усть-Каменогорска обманул оценщика в ломбарде

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Житель Усть-Каменогорска обманул ломбард, сдав кольца, не представляющие ценность, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В Иртышский отдел полиции обратился эксперт-оценщик одного из ломбардов в областном центре. Как выяснилось, сотрудница стала жертвой обмана со стороны клиента. 29-летний мужчина за 54 тысячи тенге сдал в ломбард два обручальных кольца. При более внимательном осмотре сотрудники ломбарда выяснили, что кольца оказались не золотыми, а только опыленными золотом.

Следственно-оперативная группа быстро установила и задержала подозреваемого. Безработный житель областного центра признал свою вину, в отношении него начато досудебное расследование по статье «Мошенничество».