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Житель Уральска взял жену в заложницы: полиция ведет переговоры
28 Ноября 2019 16:18
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УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске на номер 102 около 13:10 поступило сообщение о том, что в офисе нотариуса мужчина, закрыв дверь, удерживает жену, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
По предварительной информации, в руках у мужчины нож и предмет, похожий на гранату. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы.
Все жильцы пятиэтажного дома эвакуированы, территория вокруг дома оцеплена.
Сотрудники полиции пытаются вступить с мужчиной в переговоры.
На месте находится и.о. начальника Департамента полиции Западно-Казахстанской области Серик Суйнбаев.
Личность мужчины установлена. Известно, что у супругов в настоящее время происходит бракоразводный процесс.
Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
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