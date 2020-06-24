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Житель Уральска вырастил более 60 кустов конопли у себя во дворе

24 Июня 2020 09:53
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Житель Уральска вырастил более 60 кустов конопли у себя во дворе

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – Очередного любителя запрещенных экзотических растений задержали полицейские в ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как пояснил «садовод-любитель», он выращивал запрещенные к возделыванию растения исключительно для личного употребления. Так ли это на самом деле, будет известно по окончанию следствия.

В областном департаменте полиции отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 300 ч.1 (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).

«При проведении оперативных мероприятий в городе Уральске, по месту проживания гражданина Г 1981 года рождения, были обнаружены и изъяты два куста культивированной конопли в горшках. Во время обыска во дворе частного дома были найдены еще 59 кустов растения «конопля» со следами возделывания и культивации. Изъятые растения были направлены на экспертизу», – рассказал о задержании официальный представитель ДП ЗКО полковник Б. Бельгибеков.

За незаконную «садоводческую деятельность» нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.



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#Западно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Аида Галиева

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