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Житель Туркестанской области извинился за разбитую остановку в Астане

5 Января 2019 13:25 184
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Житель Туркестанской области извинился за разбитую остановку в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция Астаны нашла и установила личность парня, который на кануне разбил теплую остановку по улице Байтурсынова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.

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«Полицейскими Астаны в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 22-летний житель Туркестанской области, повредивший  дверь остановочного павильона по улице Байтурсынова», - говорится в сообщении ведомства.

По словам задержанного, он провожал свою девушку домой, но на остановке у них произошла  ссора. Разозлившись на нее, он  ударил дверь ногой.

Тем временем, в Сети распространилось видео с извинениями хулигана, на котором он обещает возместить нанесенный ущерб.

Напомним, вчера в одном из открытых пабликов в Инстаграм было опубликовано видео, на котором парень разбил дверь теплой остановки.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Происшествия,
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Автор:

Камила Амирова

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