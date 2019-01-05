Житель Туркестанской области извинился за разбитую остановку в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция Астаны нашла и установила личность парня, который на кануне разбил теплую остановку по улице Байтурсынова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.

«Полицейскими Астаны в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 22-летний житель Туркестанской области, повредивший дверь остановочного павильона по улице Байтурсынова», - говорится в сообщении ведомства.

По словам задержанного, он провожал свою девушку домой, но на остановке у них произошла ссора. Разозлившись на нее, он ударил дверь ногой.

Тем временем, в Сети распространилось видео с извинениями хулигана, на котором он обещает возместить нанесенный ущерб.





Напомним, вчера в одном из открытых пабликов в Инстаграм было опубликовано видео, на котором парень разбил дверь теплой остановки.