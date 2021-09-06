Житель Темиртау пытался повеситься, зацепив веревку за кузов самосвала

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Мужчина пытался повеситься, зацепив веревку за кузов самосвала. Его спасли полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

1 сентября около 14.00 в отдел полиции в поселке имени г. Мустафина УП Бухар-Жырасукого района Карагандинской области поступило сообщение, что по одной из улиц поселка разъезжает нетрезвый водитель самосвала. Он поднял кузов грузовой машины, которым сорвал натянутые на столбах телефонные провода. На место происшествия последовала следственно-оперативная группа в составе следователя Турара Жолдасбека, оперуполномоченного Данияра Шарипова, водителя Жасулана Кадырхана.

Полицейские застали очевидцев происшествия. Свидетели рассказали, что автомобиль доехал до конца улицы, после чего исчез из поля зрения. Правоохранители последовали за нарушителем. Выехав на окраину населенного пункта, они заметили в двух километрах в степи самосвал, который стоял на месте с поднятым кузовом.

«Мы подъехали к автомобилю и увидели мужчину. Он висел в петле веревки, которая была привязана к кузову машины. Его сразу сняли и положили на землю. Мужчина находился в бессознательном состоянии, но, к счастью, дышал. Вызвали скорую помощь. Через несколько минут приехали медики и доставили мужчину в больницу, – говорит следователь Жолдасбек.

Как сообщили врачи, жизни пациенту в настоящее время ничего не угрожает. Выяснилось, водитель самосвала – 39-летний житель Темиртау – накануне поссорился с супругой. Ситуация накалилась до такой степени, что возник вопрос о разводе. Мужчина, сев за руль грузового автомобиля, приехал к родственникам в поселок имени Г. Мустафина. Но здесь залечить душевную рану он не смог и, употребив алкоголь, решил свести счеты с жизнью. Вовремя вмешавшись, полицейские предотвратили суицид.

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