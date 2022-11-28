Житель Темиртау осужден за пропаганду терроризма – КНБ РК

28 Ноября 2022, 13:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 21 ноября 2022 года вступил в законную силу обвинительный приговор Казыбекбийского районного суда города Караганды в отношении жителя города Темиртау «Д.Ш.» по факту пропаганды терроризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Следствием и судом установлено, что он распространял радикальную религиозную идеологию среди местных жителей, а также в социальных сетях.

Вина его полностью доказана материалами уголовного дела. Он приговорен к семи годам шести месяцам лишения свободы.

Фигурант уже имел судимость за совершение тяжкого преступления.