Житель Тараза задержан за хранение наркотиков в особо крупном размере

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2020» проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, на днях в ходе проведения мероприятия «Карасора» сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью управления полиции города Тараза задержали 22-летнего жителя областного центра.

«При обыске на съемной квартире в микрорайоне Самал была обнаружена и изъята, как определила судебно-химическая экспертиза, «сушеная марихуана» весом 1 кг 740 граммов. Подозреваемый признал свою вину и водворен в СИЗО», - пояснил начальник управления полиции города Тараза Асылхан Заурбеков.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 296 части 4 (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

В ведомстве отметили, что цена одного килограмма сушеной марихуаны на черном рынке составляет 95 тысяч тенге.

Напомним, широкомасштабное республиканское мероприятие находится на особом контроле Министра МВД РК Ерлана Тургумбаева. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.

На территории Жамбылской области с 1 июня по 31 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2021» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. По информации начальника департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жаната Сулейменова, ежегодно полицейские проводят операции по перекрытию каналов вывоза дикорастущей конопли из песковых и предпесковых зон Жамбылской области в другие регионы. В 2020 году по итогам ОПМ «Карасора-2020» выявлено 574 наркоправонарушения, из них 139 наркопреступлений, 435 уголовных проступков. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 867 килограммов различных наркотических средств».

Глава жамбылского гарнизона отметил, что борьба с наркобизнесом ведётся по нескольким направлениям - профилактика, мониторинг информационного поля, удаление граффити-надписей. Благодаря действенным комплексным мерам, значительно снижается объем вывозимых наркотиков за пределы области, пресекается деятельность организованных преступных групп и, как следствие, значительно сокращается поступление наркотического зелья на черный рынок.