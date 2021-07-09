Житель Тараза выращивал в своем огороде более ста кустов индийской конопли

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2020» проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, на днях в ходе проведения мероприятия «Карасора» сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью управления полиции города Тараза задержали 55-летнего жителя областного центра.

«При проведении санкционированного обыска по месту жительства в огороде задержанного были обнаружены и изъяты 104 куста с признаками культивирования наркотического растения, относящиеся к роду конопли «индийская», - пояснили в ведомстве.

Задержанный дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 300 ч.1 УК РК (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества).

«Задержанному грозит наказание в виде штрафа до двух тысяч месячных расчетных показателей (более пяти миллионов тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок», - прокомментировал начальник управления полиции города Тараза Асылхан Заурбеков.

Напомним, недавно в Таразе при обыске на съемной квартире в микрорайоне областного центра была обнаружена и изъята сушеная марихуана весом 1 кг 740 граммов. Подозреваемый признал свою вину и водворен в СИЗО управления полиции города Тараза. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Широкомасштабное республиканское мероприятие находится на особом контроле Министра МВД РК Ерлана Тургумбаева. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.

На территории Жамбылской области с 1 июня по 31 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2021» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. В 2020 году по итогам ОПМ «Карасора-2020» выявлено 574 наркоправонарушения, из них 139 наркопреступлений, 435 уголовных проступков. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 867 килограммов различных наркотических средств.