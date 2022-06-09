9 Июня 2022 15:29

Житель Тараза погиб на рабочем месте от падения кирпича

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагическое происшествие с гибелью человека зарегистрировано на одном из самых крупных предприятий Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 7 июня 2022 года в 21:40 часов в полицию поступил вызов о том, что работник ТОО «Казфосфат» получил серьезную травму.

«Когда полицейские приехали на территорию химического завода, то установили обстоятельства происшествия, - пояснили в правоохранительном ведомстве. – Оказалось, что сотруднику предприятия, находившемуся на своем рабочем месте, на голову упал кирпич, и он получили серьезную травму».

Сразу были вызваны врачи, на место происшествия прибыла карета скорой медицинской помощи. Во время госпитализации в больницу пострадавший от полученной травмы скончался.

Медики констатировали получение травмы, не совместимой с жизнью.

Погибшему было 34 года, он житель областного центра.

«Полицейскими в тот же день начато досудебное расследование по статье 156 части третьей Уголовного Кодекса Республики Казахстан « Нарушение правил охраны труда», назначены необходимые экспертизы», - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

Отметим, что статья 156 «Нарушение правил охраны труда» предусматривает ответственность за нарушения правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенные лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, при этом повлекшее причинение вреда здоровью. Часть третья предусматривает ответственность за нарушения, повлекшие по неосторожности смерть человека. Данные нарушения наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.