В Таразе водитель нарушал ПДД во время прямого эфира в TikTok

Жамбылского водителя задержали после мониторинга социальных сетей, передает агентство Kazinform

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в ходе ежедневного мониторинга социальных сетей на предмет выявления нарушений общественного порядка и дорожной безопасности сотрудники административной полиции выявили в прямом эфире TikTok нарушителя.

— Молодой человек в прямом эфире пил алкоголь и выражался нецензурной бранью, находясь за рулем автомобиля. Затем он снял передний государственный регистрационный номерной знак и катался по городу, нарушая Правила дорожного движения. С помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления полиции Тараза полицейские установили этого водителя на транспортном средстве марки Mercedes-Benz, — пояснили в пресс-службе ведомства.

На 24-летнего водителя составлены административные протоколы за управление автомобилем без государственного регистрационного номерного знака, без страхового полиса, за нарушение правил маневрирования.

— Еще один протокол составлен за управление автомашиной в состоянии опьянения, так как освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения водителя. Нарушитель лишен права управления автотранспортом на 7 лет, подвергнут административному аресту на 15 суток и заплатит солидный штраф, — пояснили в ведомстве.

Автомашина водворена на специализированную стоянку.

Как сообщалось ранее, в Таразе задержан 31-летний водитель, у которого за несколько месяцев было 54 нарушения скоростного режима на сумму 2 млн 457 тысяч 350 тенге.

По данным правоохранительного ведомства, за 12 месяцев 2023 года в Жамбылской области более 22,5 тысячи водителей привлечены к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.