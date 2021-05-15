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    11:43, 15 Май 2021 | GMT +6

    Житель Талгара украл колпаки с колес в Нур-Султане и уехал домой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками криминальной полиции столичного отдела полиции района «Сарыарка» задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в краже колпаков с колес автомашины марки «Фольсваген Поло». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    В ходе расследования установлено, что в ночное время подозреваемый, находясь на улице 187, убедившись, что за ним никто не наблюдает, стал снимать колпаки с колес. Совершая кражу, мужчина не подозревал, что его действия попадут в объективы камер видеонаблюдения.

    В отношении задержанного мужчины проводится досудебное расследование. Подозреваемый дал признательные показания. Материальный ущерб владельцу автомобиля возмещен, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

    Департамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными, установить на автомашины охранные сигнализации, парковать автомашины на охраняемых стоянках.


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    Закон и право Астана Происшествия
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