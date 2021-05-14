Житель столицы зашел в кафе пообедать и украл сотовый телефон у кассира
В ходе расследования установлено, что подозреваемый в обеденное время зашел в кафе. Увидев, что на кассе никого нет, и на прилавке лежит мобильный телефон, он совершил кражу и скрылся с места преступления.
Задержанный полицейскими при проведении оперативно-розыскных мероприятий мужчина дал признательные показания. Украденный телефон изъят и возвращен владельцу.
По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям.
Департамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными, оснащать объекты малого и среднего бизнеса камерами видеонаблюдения. Не оставляйте рабочее место без присмотра, если отлучаетесь даже на короткое время, закрывайте двери на замок.