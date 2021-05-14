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    11:29, 14 Май 2021 | GMT +6

    Житель столицы зашел в кафе пообедать и украл сотовый телефон у кассира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый за кражу 34-летний житель столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

    В ходе расследования установлено, что подозреваемый в обеденное время зашел в кафе. Увидев, что на кассе никого нет, и на прилавке лежит мобильный телефон, он совершил кражу и скрылся с места преступления.

    Задержанный полицейскими при проведении оперативно-розыскных мероприятий мужчина дал признательные показания. Украденный телефон изъят и возвращен владельцу.

    По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

    Департамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными, оснащать объекты малого и среднего бизнеса камерами видеонаблюдения. Не оставляйте рабочее место без присмотра, если отлучаетесь даже на короткое время, закрывайте двери на замок.



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