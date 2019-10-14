Житель столицы задержан за пьяную драку с полицейскими в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области задержали 37-летнего жителя города Нур-Султан по подозрению в нападении на полицейского, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Близ поселка Бирлик Талгарского района неизвестный на автомашине «KIA Rio» совершил наезд на местного жителя, 2000 года рождения, и скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось найти и задержать на 17 км автодороги «Алматы-Талгар». При задержании водитель авто оказал полицейским серьезное сопротивление.
«Водитель автомашины оказался в нетрезвом состоянии и отказавшись подчиниться законным требованиям полицейских ударил одного из сотрудников бутылкой по голове. А затем горлышком от нее, так называемой «розочкой», нанес резаное ранение полицейскому. Совместно с подоспевшим к месту патрульным нарядом полицейским удалось обезоружить подозреваемого, задержать и доставить в полицию. Согласно медосвидетельствованию подозреваемый находился в средней степени алкогольного опьянения», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Задержанный мужчина помещен под стражу в Талгарское районное управление полиции, по факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.380 УК РК. Кроме всего, подозреваемый также привлекается к ответственности по факту наезда на пешехода и оставления места ДТП.
«Необходимо отметить, что пострадавший полицейский после оказания первой медицинской помощи продолжил службу в обычном режиме. Автомашина задержанного помещена на штрафную стоянку» - дополнили в областной полиции.
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