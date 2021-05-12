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    12:10, 12 Май 2021 | GMT +6

    Житель столицы задержал ночного грабителя

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный житель догнал грабителя, выхватившего у него iPhone, стоимостью 500 тысяч тенге, и передал злоумышленника полицейским, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции города.

    «28-летний житель столицы, возвращаясь в ночное время домой, заметил в холле своего подъезда по проспекту Сарыарка незнакомца, находившегося в нетрезвом состоянии. Мужчина, сделав замечание, попросил его выйти. На его слова незнакомец отреагировал агрессивно. После словесной перепалки, подозреваемый выхватил из кармана потерпевшего сотовый телефон марки iPhone, стоимостью 500 тысяч тенге и бросился бежать.

    Не растерявшись, владелец дорогостоящего гаджета побежал за ним, догнав его, повалил на землю и позвонил на пульт «102». До приезда полицейских мужчина удерживал злоумышленника», - говорится в сообщении ДП.

    Прибывшие на место преступления сотрудники полиции доставили грабителя в территориальное управление полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

    Департамент полиции г. Нур-Султана выражает благодарность жителю города за проявленную активную гражданскую позицию, но вместе с тем предупреждает, не подвергать опасности жизнь и здоровье, а незамедлительно звонить в полицию или на мобильное приложение «102».



    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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