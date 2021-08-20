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Житель столицы вывез залоговый автомобиль с поддельными документами

20 Августа 2021 12:33
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Житель столицы вывез залоговый автомобиль с поддельными документами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина подделал документы и вывез залоговый автомобиль со стоянки микрофинансовой организации в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

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В июле текущего года, решением районного суда автомашина марки «Toyota Camry-70» была водворена на территорию автостоянки микрофинансовой организации

Установлено, что в 2019 году астанчанин приобрел в салоне новое авто в кредит. Через год владелец машины перестал платить ежемесячные взносы, допуская просрочки. В связи с задолженностью, автомобиль был изъят и водворен на автостоянку.

Лишившись машины, мужчина подделал правоустанавливающие документы на автомобиль и спустя два дня вывез его с охраняемой стоянки. В ходе проверки сотрудники организации обнаружили пропажу через месяц и обратились в полицию.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 39-летний подозреваемый, самовольно завладевший автомобилем. Полицейские выяснили, что в течение этого времени мужчина на автомашине передвигался по столице.

В настоящее время по факту самовольного завладения автомашиной возбуждено уголовное дело. Задержанный дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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