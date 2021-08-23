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Житель столицы угнал автомобиль с помощью эвакуатора

23 Августа 2021 12:18
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Житель столицы угнал автомобиль с помощью эвакуатора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С целью раскрытия угонов автотранспортных средств и краж с автомашин с 16 по 22 августа на территории города прошло профилактическое мероприятие «Автомобиль», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г.Нур-Султан.

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С начала мероприятия раскрыто 3 угона, 2 кражи автомашины, 9 краж из салонов автомашин и 4 кражи катализаторов с автомашин.

Так, за ряд краж на территории района «Сарыарка» задержан 29-летний житель города. Злоумышленник, в ночное время во дворах домов выбирал внедорожники и кроссоверы с высоким дорожным просветом, и кусачками срезал катализаторы. Похищенные детали сбывал на станции техобслуживания. Подобным образом он совершил 3 кражи, ущерб, нанесенный автовладельцам, составил около 700 тысяч тенге.

Кроме того, полицейскими задержан работник СТО который на рабочем месте совершил кражу двух катализаторов с автомашины «Митсубиши Галант». 34-летний мужчина дал признательные показания, нанесенный ущерб составил 140 тысяч тенге.

В настоящее время по всем фактам возбуждено уголовное дело, выясняется причастность задержанный лиц к аналогичным преступлениям на территории столицы. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам.

Также полицейскими задержан подозреваемый в краже автомашины. Работая в учреждении, мужчина заметил во дворе автомашину ВАЗ-2114, которая стояла длительное время без присмотра. На эвакуаторе подозреваемый отвез машину к себе домой и в дальнейшем продал третьему лицу за 250 тысяч тенге. По факту кражи возбуждено уголовное дело, автомобиль изъят и передан законному владельцу.

Департамент полиции города Нур-Султана рекомендует гражданам - автомашины оборудовать охранной сигнализацией, либо парковать их на охраняемых стоянках и паркингах.


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#Нур-Султан   #МВД РК  
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