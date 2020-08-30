Житель столицы создал коллекцию ретро-автомобилей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уникальность экспонатов Суюндика Турекельдиева в том, что практически все машины без пробега, но несмотря на годы выпуска, до сих пор на ходу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Как рассказал коллекционер, самую первую машину он купил чуть больше трёх лет назад. - Почему она мне понравилась, когда я её увидел, она оказалась моего года рождения, - поясняет Суюндик Турекельдиев.

Свой первый ценный экспонат Сюиндик пригнал из Алматы. Покупка обошлась в 10 тысяч долларов. Потратиться пришлось и чтобы довести машину до совершенства. Но, когда вкладываешь в удовольствие, купюры не считаешь, говорит перфекционист.

- Ручки, что-то сломано. Я всё это заново приобретал, доводил до ума. Даже здесь радиоприёмник, который с тех времён, я его нашёл в упаковке в России. Тоже привезли, - сообщил коллекционер.

Изначально Сюиндик и не думал собирать коллекцию ретро-машин. ВАЗ-2101 брал для того, чтобы ездить.

- Она была такая красивая. На каждом светофоре все сигналили. Для детей это была радость в неё садиться. Ездить - это было счастье. У меня есть друг, он мог себе позволить любую машину, но именно попросил её, выписать сына из больницы. Потому что на такой же машине у него есть фотография, как его отец забирал, - отмечает он.

Спустя годы творения советского автопрома до сих пор на ходу. Но теперь они выезжают из гаража только в одном случае, когда экспонаты меняют местами. Сейчас у коллекционера семь машин. Практически на всех моделях когда-то ездили его родители.

Коллекционер не зря говорит, что в душе он дизайнер. Гараж в стиле «советский лофт» выглядит как музей прошлого. Мотоцикл с люлькой. Лет 20 назад такой можно было встретить на казахстанских дорогах. Сейчас это, конечно, редкость. Вот и эта модель долгие годы пылилась в одном из гаражей Восточного Казахстана. В столицу «Урал» доставили всего за сутки. Гораздо больше времени коллекционеру потребовалось для того, чтобы собрать все детали воедино.

Советский колорит создаёт не только техника, но и другие предметы интерьера. Вот, например, холодильник с надписью СССР. Его коллекционер заказал специально из-границы. В шкафу хрусталь, раньше его хранили в сервантах и доставали по особым случаям. На импровизированной стене велосипед. Подобный у Суюндика был в детстве. А ещё чемоданы. Два. Подарки на день рождения от друзей.

Как рассказывает Суюндик Турекельдиев:

- Здесь у меня ещё собрана коллекция, на днях выставлю на полки. Фактически все машинки советского автопрома. Все виды машинок, какие есть, практически всё собрал. Грубо говоря, с 40 годов, до сегодняшнего дня какие выпускаются.

Как только будет возможность, коллекционер докупит и другие модели. Планирует расширить и основную коллекцию. Как только приобретёт Ваз 2106 и 24-ю волгу, расширит боксы и разделит железных коней по эпохам. Спешить при этом не будет. Говорит, удовольствие нужно растягивать.



