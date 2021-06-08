НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель столицы совершил угон своего проданного авто. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В полицию об угоне с заявлением обратился владелец автомашины марки «Киа Рио». По словам потерпевшего, приехав ночью домой, он оставил запертую машину во дворе. На утро следующего дня обнаружил, что машина пропала.

В ходе отработки места происшествия полицейскими по камерам видеонаблюдения установлен подозреваемый, который около 05:00 часов, открыв ключом водительскую дверь, совершил ее угон. Ущерб оценивается в более 2 млн. тенге.

В ходе следствия установлена личность угонщика. Им оказался бывший владелец автомашины марки «Киа Рио». После оформления сделки по ее продаже, он оставил себе дубликат ключей, при этом взяв себе на заметку адрес нового владельца.

Совершив угон, подозреваемый оставил ее в арендованном гараже, а затем выехал в другой регион.





Сотрудниками криминальной полиции УП района Сарыарка ДП Нур-Султана, после тщетных поисков в городе Костанае, был задержан подозреваемый.

Старый хозяин авто признал свою вину.