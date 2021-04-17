РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:04, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Житель столицы, сломавший видеокамеры и стены лифта, задержан

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, на котором молодой человек ломает камеры видеонаблюдения и стены лифта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

    Установлено, что инцидент произошел 16 апреля текущего года в 00:38 часов на левобережье столицы в ЖК «Дива». По данному факту установлен 21-летний житель столицы, который пришел в гости к родственникам.

    В отношении нарушителя общественного порядка возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП «Мелкое хулиганство». Процессуальное решение примет специализированный межрайонный административный суд г. Нур-Султана.

    Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение порядка, выражающееся неуважением к окружающим, все противоправные действия будут пресекаться.



    Теги:
    Закон и право Происшествия, ЧС Астана Происшествия
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!