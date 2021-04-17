Житель столицы, сломавший видеокамеры и стены лифта, задержан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, на котором молодой человек ломает камеры видеонаблюдения и стены лифта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

Установлено, что инцидент произошел 16 апреля текущего года в 00:38 часов на левобережье столицы в ЖК «Дива». По данному факту установлен 21-летний житель столицы, который пришел в гости к родственникам.

В отношении нарушителя общественного порядка возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП «Мелкое хулиганство». Процессуальное решение примет специализированный межрайонный административный суд г. Нур-Султана.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение порядка, выражающееся неуважением к окружающим, все противоправные действия будут пресекаться.



