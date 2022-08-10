10 Августа 2022 15:17

Житель столицы с инвалидностью через суд восстановился в очереди на жилье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель столицы поставлен на учет нуждающихся в получении жилья из государственного жилищного фонда по категории «инвалиды 1 и 2 группы» в 2012 году, а в 2020 году приказом управления жилья и жилищной инспекции города Нур-Султана был исключен из очередности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Надлежащим образом о принятом решении он не был уведомлен. С иском об обжаловании приказа об исключении из очереди истец обратился в административный суд столицы.

Основанием снятия с учета указано, что за истцом зарегистрировано ¼ доли квартиры в Акмолинской области, право собственности на которую у истца возникло в 1992 году. Судом установлено, что при постановке истца на учет нуждающихся в получении жилья из государственного жилищного фонда, акиматом установлено отсутствие зарегистрированных прав на недвижимое имущество. В настоящее время квартира, в которой истец имеет ¼ долю, не пригодна к проживанию. Данное обстоятельство подтверждено предоставленными фотографиями, дом разрушен, отсутствует электроснабжение, водоснабжение, центральное отопление.

«В соответствии со статьей 13 АППК доверие участника административной процедуры к деятельности административного органа охраняется законами Республики Казахстан. Статьей 10 АППК предусмотрено, что при осуществлении административного усмотрения административный орган обеспечивает справедливый баланс интересов участника административной процедуры и общества. При этом административный акт, административное действие (бездействие) должны быть соразмерными, то есть являться пригодными, необходимыми и пропорциональными», - пояснили в Специализированном межрайонном административном суде города Нур-Султана.

При этом, при постановке на учет нуждающихся в получении жилья в 2012 года до даты снятия из очередности нуждающихся в получении жилья в 2020 года акиматом города Нур-Султана не указано истцу о препятствии в постановке в очередность.

Суд пришел к выводу, что приказ ответчика в части исключения истца из очереди нуждающихся в получении жилья вынесен в нарушение принципов АППК – охрана права на доверие и соразмерность. Решение суда оставлено в силе апелляционной коллегией.