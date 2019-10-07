Житель столицы облил бензином и поджег свою жену

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трагический случай произошел в столице РК – мужчина облил бензином и поджег свою жену, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

«Вчера в полицию поступил вызов о том, что на остановке общественного транспорта (район СпецЦона) находится женщина с видимыми признаками ожога тела. Женщина была доставлена и госпитализирована в больницу. По данному факту полицейскими задержан подозреваемый, 43-летний супруг женщины», - сообщили в пресс-службе.

Установлено, что в ходе семейного конфликта мужчина вывез жену на пустырь в безлюдное место, облил бензином и поджег.

По факту покушения на убийство проводится досудебное расследование. Задержанный дал признательные показания. Водворен в ИВС ДП города Нур-Султана.

Напомним, аналогичный случай произошел в столице в 2015 году. За свое преступление мужчина был осужден на 18 лет.