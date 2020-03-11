Житель столицы незаконно хранил патроны
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В одном из домов столицы стражи порядка изъяли незаконно хранящиеся боеприпасы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в ходе оперативно-профилактической отработки сотрудники подразделений криминальной полиции изъяли у 22-летнего жителя столицы девять мелкокалиберных патронов калибра 5,6 мм от спортивно-охотничьего нарезного оружия.
«Их злоумышленник хранил по месту жительства. По словам мужчины, патроны были найдены его родственником неподалеку от одного из населенных пунктов Акмолинской области», - пояснили в ведомстве.
Как было отмечено, отделом дознания Астраханского РОП проводится досудебное расследование по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК РК.
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