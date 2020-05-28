Житель столицы купил Toyota Camry 70 на похищенные у пенсионера деньги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина, работающий водителем у жителя Нур-Султана, купил дорогостоящее авто на деньги, украденные у работодателя, сообщает Polisia.kz.

4 февраля в полицию обратился 70-летний житель столицы – директор одного из местных ТОО, и сообщил, что его водитель угнал авто «Хюндай Сантафе», где лежали 23 млн тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.188 ч.4 УК РК.

Полицейские выяснили, что в тот день потерпевший вместе со своим водителем приехал в банк, откуда с депозитного счета снял 23 млн тенге для покупки квартиры. Денежные средства положил в барсетку и оставил в бардачке. После чего направился в офис строительной компании. Выйдя из автомашины, пенсионер зашел в офис, при этом денежные средства оставил в салоне, и поднимаясь по лестнице заметил, что его водитель уезжает. Встревоженный мужчина сразу же позвонил на телефон водителя, на что последний ответил, что хочет перепарковать автомашину и уехал в неизвестном направлении. Поняв, что водитель уже не вернется, он позвонил в полицию и сообщил об угоне автомашины.

Полицейские в течение часа нашли угнанное авто, но водитель, забрав барсетку с деньгами пенсионера, уже успел скрыться в неизвестном направлении.

«В ходе расследования мы выяснили, что 26-летний водитель в 2017 году уже привлекался к уголовной ответственности за угон авто. Ко всему прочему, гражданская супруга водителя, работающая домработницей у потерпевшего, тоже имеет криминальное прошлое – годом ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу», – поделился подробностями дела начальник департамента криминальной полиции Думан Таев.

26 мая в результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками криминальной полиции подозреваемый задержан в Павлодаре. На момент задержания у мужчины имелась машина Toyota Camry-70. Как признался сам подозреваемый, машину он купил на похищенные у пенсионера деньги. Горе-водитель водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.