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Житель столицы использовал один номер для двух разных авто

29 Января 2022 14:48
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Житель столицы использовал один номер для двух разных авто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Астане задержан водитель, использовавший один государственный регистрационный номер на две машины. Об этом сообщили в Департаменте полиции города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль марки «Тoyota RAV-4» как автомобиль с поддельным государственным регистрационным номерным знаком. Патрульные полицейские остановили транспортное средство на улице Акмешит. Установлено, что водитель снял номерной знак с своего автомобиля «Toyota Camry», припаркованного на коммунальной парковке, и установил его на другой автомобиль «Toyota RAV-4». Он сообщил, что приобрел данный автомобиль в США и не успел поставить его на регистрационный учет в установленном законом порядке», - говорится в сообщении ведомства.

По данным Департамента, в отношении водителя возбуждено административное дело по части четвертой статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК. Теперь он заплатит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей, то есть 61 260 тенге или лишится права управления автомобилем на один год. Окончательное решение примет специализированный межрайонный административный суд.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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