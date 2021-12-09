+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Житель Степногорска украл с карты брата-инвалида более 100 тысяч тенге

9 Декабря 2021 10:25
Поделиться:
Житель Степногорска украл с карты брата-инвалида более 100 тысяч тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Житель Степногорска снял с карты своего брата-инвалида более 100 тысяч тенге, пока тот находился на лечении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Трое работников КТЖ осуждены за кражу перевозимого груза
Почему трудно бороться с притоком наркотиков из-за рубежа – Берикхан Нургалиев Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева Столичный участковый помог вернуть забытый в такси чемодан хозяину

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 7 декабря в полицию города Степногорска обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о том, что с 1 ноября по 3 декабря неизвестным лицом была похищена банковская карта её двоюродного брата, с которой были сняты денежные средства на сумму 105500 тенге. Владелец карты, инвалид 2 группы, находился на лечении в одной из больниц. Выписавшись из медицинского учреждения, он хотел обналичить пособие. Однако в банке сообщили, что денег на счету нет.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. 29-летний житель города Степногорска признался, что, зная пин-код карты брата, воспользовался ею и потратил деньги. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 188 УК РК «Кража». Банковская карта изъята», - резюмировали в ведомстве.

Акмолинские полицейские призвали граждан быть бдительными и следовать простым правилам, которые помогут сберечь деньги на карте: не передавать карту третьим лицам, никому не сообщать пин-код и CVC/CVV-код своей банковской карты. Кроме того, следует настроить смс-оповещение, чтобы получать сообщения обо всех операциях по карте.



Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Мошенничество  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Трое работников КТЖ осуждены за кражу перевозимого груза
Почему трудно бороться с притоком наркотиков из-за рубежа – Берикхан Нургалиев
Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева
Столичный участковый помог вернуть забытый в такси чемодан хозяину
Популярное
1 Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев
2 Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
3 Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы
4 Внесены поправки в постановление о ревакцинации казахстанцев
5 Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
6 Глава государства поручил разобраться - Бакытжан Сагинтаев о точечной застройке
Читайте также
Трое работников КТЖ осуждены за кражу перевозимого груза
Почему трудно бороться с притоком наркотиков из-за рубежа – Берикхан Нургалиев
Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев
Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы
Внесены поправки в постановление о ревакцинации казахстанцев
Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
Глава государства поручил разобраться - Бакытжан Сагинтаев о точечной застройке
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив