Житель Степногорска украл с карты брата-инвалида более 100 тысяч тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Житель Степногорска снял с карты своего брата-инвалида более 100 тысяч тенге, пока тот находился на лечении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 7 декабря в полицию города Степногорска обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о том, что с 1 ноября по 3 декабря неизвестным лицом была похищена банковская карта её двоюродного брата, с которой были сняты денежные средства на сумму 105500 тенге. Владелец карты, инвалид 2 группы, находился на лечении в одной из больниц. Выписавшись из медицинского учреждения, он хотел обналичить пособие. Однако в банке сообщили, что денег на счету нет.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. 29-летний житель города Степногорска признался, что, зная пин-код карты брата, воспользовался ею и потратил деньги. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 188 УК РК «Кража». Банковская карта изъята», - резюмировали в ведомстве.

Акмолинские полицейские призвали граждан быть бдительными и следовать простым правилам, которые помогут сберечь деньги на карте: не передавать карту третьим лицам, никому не сообщать пин-код и CVC/CVV-код своей банковской карты. Кроме того, следует настроить смс-оповещение, чтобы получать сообщения обо всех операциях по карте.



