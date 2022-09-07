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    17:45, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Житель Степногорска подозревается в краже фамильной ценности

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    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В управление полиции г. Степногорск 6 сентября поступило заявление 70-летней жительницы о том, что в период со 2 по 4 сентября неизвестным лицом из квартиры путем свободного доступа украдена старинная икона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сумма ущерба составила 100 тыс. тенге. К слову, икона представляет собой фамильную ценность. Она передавалась из поколения в поколение.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. Воспользовавшись отсутствием хозяев, он вытащил икону из шкафа, где она хранилась, и продал. Вырученные средства мужчина потратил.

    По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 188 ч.1 УК РК «Кража».


    Теги:
    Общество Акмолинская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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