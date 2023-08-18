Житель США выиграл в лотерею более $40 000

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - 22-летний житель штата рассказал, что они с другом смотрели виртуальные скачки и он попросил друга показать ему принцип работы игры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство UPI.



«Я случайно выбрал трех лошадей и выиграл бонус. Я не знал об этом. Когда я посмотрел вверх, то увидел коэффициенты и понял, что у меня не очень хорошие шансы на победу», - сказал молодой человек.

Он был шокирован, когда отсканировал билет и увидел выигрыш.

«Я думал, что выиграл что-то вроде $800, но на экране высветился приз в размере $40 044», - сказал он.

Счастливый победитель лотереи сказал, что выигранные деньги потратит на закрытие кредитов и оплатит расходы, связанные с поиском работы.

Ранее в Индии 11 женщин, собирающих мусор, сорвали джекпот в 100 миллионов рупий (1,2 миллиона долларов), купив лотерейный билет. Также удача улыбнулась пенсионерке из Канады. Она стала обладателем джекпота лотереи Lotto Max в размере 22 миллионов долларов.