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Житель СКО занимался закладкой наркотиков в Степногорске

16 Ноября 2021 23:44
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Житель СКО занимался закладкой наркотиков в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области был задержан житель СКО, занимавшийся закладкой наркотиков на дачах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 13 ноября при проведении охраны общественного порядка на территории дачных массивов инспекторами взвода патрульной полиции ОМПС УП города Степногорск на месте преступления был установлен и задержан подозреваемый в закладке наркотических средств 25-летний житель Северо-Казахстанской области.

«Нарядом полиции на место происшествия была вызвана дежурная следственно-оперативная группа. В ходе наружного досмотра в присутствии понятых злоумышленником были добровольно выданы 10 свертков предположительно с наркотическими веществами синтетического происхождения «соль». Кроме того, мужчиной были указаны 10 мест захоронения закладок наркотических средств, которые он успел сделать. Также в ходе обыска съемной квартиры было обнаружено 80 граммов порошкообразного вещества», - рассказали в ведомстве.

По данному факту начато досудебное производство по части 2 статье 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами». Расследование уголовного дела продолжается. Назначена судебно-экспертное исследование изъятых веществ.

Напомним, в Казахстане стартовала акция «В будущее без наркотиков». Акция проводятся с участием полицейских-кинологов со служебными собаками, неправительственных организаций, творческих коллективов, медийных личностей (спортсменов, артистов и др.).

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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Оксана Матасова

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