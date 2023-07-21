Житель СКО пытался спрыгнуть с водонапорной башни

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские предотвратили суицид. Житель села Смирново намеревался спрыгнуть с 20-метровой высоты, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации пресс-службы департамента полиции, в дежурную часть отдела полиции Аккайынского района поступило сообщение о мужчине на вершине водонапорной башни. 44-летний местный житель угрожал спрыгнуть с более чем 20-метровой высоты. С земли переговоры с ним вёл первый заместитель начальника районного отдела полиции Руслан Байжанов. На крышу башни поднялся начальник отделения местной полицейской службы Александр Лизун.

«Учитывая эмоциональное состояние сельчанина, главной задачей было не спровоцировать его на прыжок. Долгое время я просто беседовал с ним, старался успокоить. Когда это удалось, взял за руку и уговорил спуститься вниз. На лестнице уже ждал заместитель начальника отдела полиции Николай Попов, он страховал мужчину во время спуска», - рассказал А.Лизун.

С мужчиной работает психолог.