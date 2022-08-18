18 Августа 2022 15:54

Житель СКО погиб на шахте в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области выясняют обстоятельства смерти жителя СКО в шахте поселка Бестобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской обалсти, 17 августа в управление полиции города Степногорска поступило сообщение о том, что в поселке Бестобе на территории шахты «Западная» скончался 23-летний житель Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

«Предварительно установлено, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, при попытке незаконного проникновения в шахту. По факту правоохранители начали досудебное производство по ч.3 ст. 269-1 УК РК «Незаконное проникновение на охраняемый объект», - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в полиции, в рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее на той же шахте в Бестобе обнаружили трех незаконных старателей, один из них был без признаков жизни, второй был ранен. Погибшим оказался 42-летний житель поселка Заводского.

Еще ранее в золотодобывающей шахте Бестобе в Акмолинской области также был обнаружен труп, предположительно, незаконного старателя. Тело в спальном мешке нашли утром осмотрщики клетьевой на горизонте минус 655 метров в вагоне для перевозки взрывчатого материала рядом со «стволом» шахты.

Фото: polisia.kz