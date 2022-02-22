Житель СКО лишился свободы на семь лет за сообщения в социальных сетях

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили мужчину, который в социальной сети оставлял комментарии экстремистского характера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники управления по противодействию экстремизму обратили внимание на публикации одного из пользователей социальных сетей.

«В его материалах и комментариях прослеживались признаки разжигания межнациональной розни. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 37-летний житель Петропавловска. Филологическая экспертиза подтвердила экстремистский характер его публикаций. По завершении следственных действий материалы дела были переданы в суд. Ему назначено наказание в виде лишения свободы срокам на семь лет по статье «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Приговор вступил в законную силу», - прокомментировал начальник управления Руслан Жарасбаев.

В этом году по этой же статье уже осудили двоих жителей области на 3,5 и 4 года ограничения свободы.