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Житель СКО лишился машины на иностранном учете из-за долгов владельца

19 Ноября 2021 20:39
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Житель СКО лишился машины на иностранном учете из-за долгов владельца

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за два года на спецстоянках побывали более 60 автомобилей с иностранными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, семь автомобилей числятся как угнанные в России. Некоторые машины изъяли из-за обременений, не снятых с них за рубежом. Один из жителей Петропавловска лишился автомобиля «BMW X-5», потому что на имущество формального владельца наложен арест. В департаменте полиции утверждают, что это не единичный случай.

«На штрафстоянки водворяются автомобили, которые останавливают на границе РК. Это машины, оформленные с нарушением законодательства. Многие из них пытались ввезти по подложным документам, на других выявлены перебитые vin-коды. Тем не менее, есть основания полагать, что немало наших земляков эксплуатируют машины, которые могут иметь «двойников» за рубежом», — сказал заместитель начальника управления дознания Женис Темирбеков.

Он добавил, что иногда жители региона приобретают так называемые «конструкторы» — автомобили, собранные из запчастей машин, побывавших в серьезных авариях. Их продают по поддельным документам.

«При покупке иностранного транспортного средства нужно сверять идентификационные номера автомобиля и агрегатов: vin-код, номер кузова, номер двигателя, номер шасси и другие с данными, указанными в регистрационных документах, проверить историю автомобиля на наличие обременений, ограничений», - отметил Ж. Темирбеков.


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#Северо-Казахстанская область   #Транспорт   #Россия   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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