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Житель Шымкента угнал машину в Таразе и продал ее по запчастям

Автор:  
Галина Скрипник
28 Мая 2021, 05:55
Житель Шымкента угнал машину в Таразе и продал ее по запчастям

ТАРАЗ. КАЗАХСТАН – Деятельность автоугонщика из Шымкента пресекли жамбылские стражи порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Центр оперативного управления полиции города Тараза с заявлением об угоне автомашины обратился 31-летний житель областного центра.

«Автомобиль жителя Тараза «ВАЗ-2114» был припаркован ночью возле дома в одном из микрорайонов города, - рассказали в правоохранительном ведомстве. - При проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 24-летний житель Шымкента. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что продал угнанный автомобиль по запчастям».

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Кража), уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Жамбылская область   Борьба с преступностью   Шымкент  
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