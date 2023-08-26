Житель Шымкента подозревается в сексуальном насилии над 6-летней падчерицей

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте подозревают отчима в насилии над несовершеннолетней падчерицей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

22 августа в УП Туранского района по каналу «102» обратилась женщина, сообщившая, что ее сожитель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 6-летней дочери.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст.121 ч.4 УК РК «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней» и приступили к розыску подозреваемого, который скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции 44-летнего подозреваемого задержали на квартире у его знакомого. Он ранее судимый за мошенничество.

«При проверке в жилище оперативники обнаружили пакет с веществом со специфическим запахом весом около 4 кг, предварительно марихуана. Факт зарегистрировали по ст.296 ч.4 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Назначен ряд экспертиз», - сообщили в полиции.

Подозреваемый находится под стражей. В пресс-службе департамента полиции Шымкента, сообщили, что по делу проводится досудебное расследование.