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Житель Шымкента перечислил 17 млн тенге незнакомцу

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Июля 2022, 12:02
Житель Шымкента перечислил 17 млн тенге незнакомцу

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте выявили новый вид мошенничества. Горожанин перевел 17 млн тенге неизвестному лицу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управление полиции Каратауского района Департамента полиции города Шымкента обратился местный житель. Потерпевший зашел по ссылке, присланной якобы от имени международной компании, и указал, что потерял значительную сумму денег.

В электронном письме неизвестный пообещал «приумножить деньги на биржевом рынке». Прельстившись таким предложением, жертва мошенничества вложил более 17 млн тенге в программу «Meta Trader 4».

«Данный факт зафиксирован по пункту второму части четвертой статьи 190 УК РК, ведется досудебное расследование. В свою очередь сотрудники полиции предупреждают, что для того, чтобы не стать жертвой мошенников, не нужно доверять незнакомым людям. Также рекомендуется не перечислять деньги другим лицам и не передавать личные данные», - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции города Шымкента.

В настоящее время сотрудники полиции ищут подозреваемых.


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