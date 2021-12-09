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Житель Шымкента осужден за ущерб государству в размере миллиарда тенге

9 Декабря 2021 17:03
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Житель Шымкента осужден за ущерб государству в размере миллиарда тенге

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Житель Шымкента осужден за нанесенный ущерб государству в размере 1 миллиарда тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЭР.

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Основными признаками фирм-однодневок, используемых для криминального обналичивания средств, являются короткий период работы и несоответствие масштабов бизнеса суммам заключаемых фиктивных сделок.
Кроме этого, у таких фирм нет работников, кроме руководителя, нет основных средств и расходов, а также транспортных и производственных активов.
Департаментом экономических расследований по городу Шымкенту в целях искоренения теневого бизнеса проводятся оперативно-профилактические мероприятия на постоянной основе.
К примеру, по результатам оперативно-розыскных мепоприятий пресечена незаконная деятельность гражданина А.Махатаева, который выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям с целью уклонения от уплаты налогов.
Cледствием установлено, что А.Махатаев в период с 2017 по 2020 годы зарегистрировал на имя своих родственников и знакомых 14 обнальных предприятия – ТОО «Мейір құрылыс», «Тыныштық 2018», «Элит Капитель», «МАГМА-2018», «Ашимов и Ко», «A L A T A U K», «S-Industry», «БЕС ҚАСҚА», «ЖОРҒА 2019», «ИНТЕРТРАНССЕРВИС-2020», «Eхcellent», «УГАМ 2018», «005», «Эверест К».
Данные фирмы-однодневки не имели офисов, штата работников, производственно-технических баз и складских помещений.
Указанные предприятия созданы для содействия контрагентам в уклонении от уплаты платежей и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.
В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере более одного миллирада тенге.
А.Махатаев осужден на 4 годамлишения свободы, на 10 лет лишен права заниматься предпринимательской деятельностью.
Сумма нанесенного ущерба обращена в доход государства.



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#Суды   #Шымкент  
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