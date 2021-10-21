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Житель Шымкента осужден за сбыт контрафактных сигарет

21 Октября 2021, 16:20
Житель Шымкента осужден за сбыт контрафактных сигарет

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту пресечен факт незаконной предпринимательской деятельности по реализации табачных изделий на территории города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Шымкента Е. Агманов, который осуществлял сбыт сигарет марок «Senator», «Мальмо» и «Корона» без соответствующих акцизных марок и лицензии», - говорится в сообщении.

Сотрудниками департамента изъято 15 000 пачек табачных изделий.

Гражданин Е. Агманов привлечен к одному году ограничения свободы.

«Табачные изделия и прочая продукция, содержащая табак, являются подакцизными товарами и подлежат обязательной маркировке. Если сигареты не имеют маркировки, то товар считается контрафактным. При этом ежегодно оборот контрабанды и контрафакта наносит значительный материальный ущерб государству», - отметили в ведомстве.


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