Житель Шымкента неожиданно для себя оказался посмертным донором

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Житель Шымкента по имени Абай неожиданно для себя оказался посмертным донором. Информацию об этом он увидел на портале eGov, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Увидел справку о том, что меня зарегистрировали посмертным донором. Я никуда не обращался. Мне журналисты объяснили, что в eGov можно удалить эти данные. Еще не смотрел, руки не доходили», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» Абай.

В eGov ему ответили, что возможно произошла ошибка, либо кто-то зашел вместо него. Однако по словам жителя Шымкента, посторонний не смог зайти от его имени, так как все ключи от ЭЦП находятся у него.

В свою очередь, акимат Шымкента прокомментировал этот случай.

«Государственная услуга «Регистрация при жизни отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации» оказывается в электронном варианте через портал egov.kz электронного правительства. Согласно правилам оказания государственной услуги в электронном формате осуществляется посредством ЭЦП (электронной цифровой подписи) или под распиской с помощью смс-пароля. В данной ситуации иные лица не имеют возможности получить государственную услугу без Вашего ЭЦП», - ответили в акимате.

По словам Абая, это произошло два дня назад.

«Никого обвинять не хочу. Просто огласку дал, чтобы люди проверили в eGov свои данные. Может у них тоже такая ошибка. Не писал заявление. Не пойман – не вор, не знаю, кто это сделал. Может быть ошибка. Утечка данных тоже не исключено. Не знаю, что случилось. Просто обнаружил это (справку). Мне сказали отписаться от справки. Я отпишусь», - рассказал Абай.

В АО «Национальные информационные технологии» ответили, что эта заявка поступила в электронном формате на eGov.

«Услуга получена гражданином А. Запрос подписан личным ЭЦП. Сведений о сбое или ошибке нет. Во избежание разглашения личных данных, для более подробного изучения ситуации требуется официальное обращение пользователя, получившего данное уведомление», - прокомментировали в компании.

АО «НИТ» также пояснило, что нужно сделать, чтобы отозвать согласие на донорство.

«Чтобы отозвать согласие на донорство, гражданину необходимо на портале eGov.kz, в разделе «Здравоохранение», заказать услугу «Регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации» и в пункте «Тип заявления» выбрать «Регистрация отзыва на согласие», - добавили в АО «Национальные информационные технологии».